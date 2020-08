TORINO- La volontà di Gonzalo Higuain di restare a Torino sta bloccando il mercato della Juve in uscita. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Pipita non vorrebbe riunciare ai 7,5 milioni di ingaggio che dovrebbe percepire fino al 2021, nonostante la volontà del club di cederlo. Come riferito da Sky, inoltre, lunedì avverrà un faccia a faccia tra il numero 21 e Pirlo per fare chiarezza sul futuro.

