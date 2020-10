Haaland, la Juve dovrà vedersela con City e Chelsea

TORINO- Erling Braut Haaland non vuole smettere di segnare. Dopo i già quattro gol messi a segno con il Borussia Dortmund in questo inizio di stagione, il giante norvegese ha messo a segno anche tre reti nei tre incontri disputati con la sua Nazionale. Numeri da capogiro, che non fanno altro che aumentare i club interessati al suo cartellino. Oltre alla Juve e al Manchester City, con un possibile ritorno del Real sempre sullo sfondo, ora anche il Chelsea seguirebbe l’ex centravanti del Salisburgo.