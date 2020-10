TORINO- Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ai microfoni di Tuttosport, ha detto la sua sulla sentenza del caso Juve-Napoli: “Mi auguro veramente che non ci siano state pressioni nei confronti della Asl. come invece qualcuno ha ipotizzato. Il nostro non può diventare un campionato a comando a seconda Asl locali. Mi auguro davvero che tutto ciò che è successo non sia stato fatto a comando, altrimenti sarebbe disgustoso”.