Gascoigne, il retroscena: “Boniperti mi disse che mi avrebbe portato alla Juve”

TORINO- Nel libro “Harry Harris, Italia ’90 Revisited – Le storie dei giocatori”, l’ex calciatore inglese Paul Gascoigne ha raccontato un aneddoto riguardante un suo possibile passaggio alla Juve: “Alla Lazio ho vissuto il momento migliore della mia carriera. L’ho adorato dal momento in cui sono salito su quell’aereo. Volevo giocare la Coppa del Mondo, il sogno di ogni giocatore. Ma mi sembrava di andare in vacanza, giocavo a tennis, a ping-pong. Ne ho assaporato ogni minuto”. I bianconeri entrano in gioco, tramite l’ex presidente Boniperti, il giorno prima della semifinale di Italia ’90 tra i britannici e la Germania. “Vai a Roma e poi ti prendo alla Juve”, fu la frase che l’ex numero uno bianconero riferì al talento inglese.

