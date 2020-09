Galeone: “Allegri? Alla Juve in ottimi rapporti solo con Agnelli. E su Sarri…”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri: “Allegri è stato vicino all’Inter, poi Conte è tornato in buoni rapporti con la società. Ritorno alla Juve? Massimiliano è rimasto in ottimi rapporti soltanto con Agnelli e non è bastato per avallare un suo ritorno. Napoli? Non è portato per subentrare in corsa. Avrebbe accettato in caso di chiamata in estate. Sarri? Quando un allenatore, per analizzare una partita, si basa su dati e statistiche io rimango allibito. Non ho nulla contro di lui, ma è preoccupante che l’avversario, con il 22% di possesso palla, riesca a segnare un sacco di gol”.