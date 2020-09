Calciomercato Juventus – Ultim’ora, capitolo chiuso: “Non andrà alla Juve”

Calciomercato Juventus, questione chiusa: sfuma un obiettivo?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Arrivano indiscrezioni di una certa importanza in casa bianconera. Fabio Paratici è sempre impegnato nella ricerca del grande colpo di calciomercato in attacco e i candidati sono ben noti. Da Luis Suarez ad Edin Dzeko, da Alvaro Morata fino ad arrivare ad Edinson Cavani: tutti nomi papabili per vestire la maglia numero 9 della Juve nella prossima stagione. Tutti, tranne uno. Già perché – come vi avevamo anticipato nelle scorse ore – la suggestione Cavani è destinata con ogni probabilità a rimanere tale. Sarebbe proprio il Matador il primo nome a uscire dal valzer delle punte accostate alla Juventus per diversi motivi. Il primo sarebbe di natura economica: il bomber uruguaiano infatti chiederebbe un ingaggio troppo elevato. Ma la motivazione principale sarebbe legata al suo passato al Napoli. Cavani infatti sarebbe molto restio a trasferirsi a Torino per indossare la maglia bianconera. La conferma è arrivata anche dal noto agente FIFA Claudio Anellucci che, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, non ha lasciato spazio a fraintendimenti: “Conoscendolo bene, non è uno che parla a caso. Io continuo a credere che non andrà mai alla Juventus“. Poche parole, ma molto chiare. Anche secondo quanto ci risulta in effetti, l’obiettivo Cavani non sarebbe solo quello più lontano, ma sarebbe anche praticamente sfumato del tutto, con la Juve più propensa a puntare sugli altri candidati. Al primo posto, al momento, ci sarebbe Luis Suarez che avrebbe ormai staccato nettamente Edin Dzeko, il secondo della lista. Rimane in piedi anche l’ipotesi Morata, ma sarebbe nettamente l’opzione più complicata anche per i costi dell’operazione. Il valzer delle punte dunque prosegue, ma con un “ballerino” in meno: Edinson Cavani sarebbe ormai out dalla corsa ad un posto al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Nel frattempo però, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA