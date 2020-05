Futuro Werner, parla Nagelsmann: “Normale che stia meditando un cambio di squadra”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano tedesco BILD, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato del possibile futuro di Timo Werner, centravanti nel mirino anche della Juve: “Non credo che le voci sul suo conto lo stiano destabilizzando. Sicuramente, quando è a casa, rifletterà per conto suo sul cambiare squadra o meno. Normale abbia la tentazione di cambiare, success anche a me quando allenavo l’Hoffenheim. Certo che, però, per gli attaccanti potrebbe essere una distrazione maggiore e ne potrebbero risentire sul campo. Non sarebbe però umano se non ci pensasse”.

