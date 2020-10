TORINO- Dopo il successo in coppa di Germania del suo Bayern Monaco, il tecnico Hans Flick ha parlato in conferenza stampa: “Sono soddisfatto, ho visto certamente molte buone cose. Douglas Costa? Il ragazzo non è ancora al meglio della condizione, ma quando ha la palla crea pericoli in continuazione. Ci prenderemo tutto il tempo a disposizione, monitoriamo ogni allenamento giorno dopo giorno”.