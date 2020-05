Faggiano (ds Parma): “Kulusevski dovrà rimanere con noi oltre il 30 giugno”

TORINO- Ai microfoni di ParmaToday, il ds del Parma Faggiano ha parlato della situazione di Dejan Kulusevski, in prestito dalla Juve fino al 30 giugno: “Non dobbiamo fare valutazioni noi, ma secondo me dovremmo essere aiutati dalla Federazione. Parliamo di un caso specifico in cui c’è stata una pandemia che non abbiamo certo cercato noi. Vero che il ragazzo è in prestito da noi fino a fine giugno, ma ora che il campionato ricomincerà dovrà essere nella nostra squadra anche oltre”.

