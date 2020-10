TORINO- Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, il Manchester City starebbe guardando al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa. Tra i nomi nel mirino per l’attacco anche Mario Mandzukic, in cerca di un club dopo la separazione dall’Al Duhail. Appare però difficile che l’ex centravanti della Juventus possa approdare alla corte di Pep Guardiola, visto il burrascoso rapporto tra i due nato ai tempi del Bayern Monaco.