Entourage Arthur: “Non ha motivo di trasferirsi in Italia”

TORINO- Ai microfoni di ESPN Spagna, un membro dell’entourage di Arthur ha parlato della situazione del centrocampista brasiliano: “Il ragazzo vuole restare al Barcellona, è al 100% concentrato sul suo futuro in questo club. Non ha intenzione di cambiare e non c’è nulla che lo spinga a trasferirsi in Italia”. Dichiarazioni che, quindi, respingono gli assalti della Juve all’ex Gremio, che sarebbe potuto rientrare in uno scambio con Miralem Pjanic.

