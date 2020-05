Emerson Palmieri, il Chelsea disposto ad ascoltare offerte

TORINO- La permanenza di Alex Sandro a Torino è ancora un grande punto interrogativo e, per questo, la Juventus è in cerca di un nuovo terzino sinistro da aggiungere alla rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il grande obiettivo, come risaputo, è Emerson Palmieri, pupillo del tecnico toscano che ha avuto modo di lavorare con lui nell’anno passato a Londra. Come riportato da Tuttosport, il Chelsea si sarebbe detto disposto ad ascoltare eventuali offerte per l’ex Roma.

