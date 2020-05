TORINO – Il nome di Hector Bellerin era stato già accostato più volte alla Juventus in passato. Il rapidissimo terzino spagnolo potrebbe davvero essere un grande acquisto per i bianconeri, e – secondo ESPN – sarebbe poco convinto della situazione finanziaria dell’Arsenal. Il club londinese sta tagliando parecchio, e non è da escludere un addio di Bellerin nel corso della prossima sessione. Su di lui ci sono anche i nerazzurri, ma Paratici resta giustamente alla finestra.