Dybala, donazione milionaria per la “sua” Cordoba

TORINO- Paulo Dybala non dimentica le sue origini e, in questo difficile momento di emergenza sanitaria, ha efftuato una donazione milionaria ad alcuni ospedali della “sua” Cordoba. A rivelarlo è il fratello Gustavo ai microfoni di Cadena Ser: “Paulo ha deciso di effettuare una donazione da 12 milioni di pesos per aiutare alcuni ospedali di Cordoba. Tutto è stato già deciso e mio fratello è in stretto contatto con il Ministro Cardozo. Tra qualche giorno il materiale comprato arriverà a disposizione”.

