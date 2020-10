TORINO- Come riportato da Sky Deutschland, che conferma le indiscrezioni lanciate da Kicker, Douglas Costa è pronto a rivestire la maglia del Bayern Monaco L’esterno brasiliano, finito fuori dai progetti tecnici della Juventus, tornerà in Baviera con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Sarebbe già arrivato anche il benestare dello stesso giocatore, che nelle prossime ore dovrebbe volare in Germania.