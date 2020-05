Douglas Costa, spunta anche l’Atletico Madrid

TORINO- Per Douglas Costa potrebbe essere questa l’ultima stagione in maglia bianconera. Nonostante la stima di cui gode da parte di mister Sarri, infatti, i troppi infortuni e le prestazioni poco convincenti avrebbero convinto la Juventus a liberarsi di lui nei prossimi mesi. Come riferito da Tuttosport, oltre ai top club di Premier League, nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid avrebbe preso informazioni per il numero 11, che potrebbe essere anche inserito come pedina di scambio in una trattativa con il Manchester United.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<