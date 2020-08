Douglas Costa, possibile offerta dello United nei prossimi giorni

TORINO- Nonostante la fiducia di Sarri, nella passata stagione Douglas Costa non ha convinto in pieno a causa dei continui problemi muscolari che lo hanno colpito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe quindi pensando di cederlo per poi puntare su profili più giovani. La possibile destinazione del brasiliano potrebbe essere il Manchester United, che potrebbe presentare un’offerta ufficiale nei prossimi giorni.

