Di Livio: “Non mi piace la mentalità della Juve, troppi leziosismi. Non capisco l’addio di Allegri”

TORINO- Nella sua intervista ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex centrocampista bianconero Angelo Di Livio ha parlato della Juve di Sarri: “La mentalità della squadra, quest’anno, non mi sta piacendo. La Juventus se la sta rischiando grossa sia in campionato che in Champions League, trovo troppi leziosismi nei calciatori. Allegri? Non capisco perchè se ne sia andato, lo trovavo come Lippi. Chi vince non va mandato via, era un punto di riferimento importante. Ronaldo? Deve giocare sempre, è un esempio per come si allena e per come gioca. Può riposare solo una volta ogni 15 partite”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<