TORINO- Anche oggi, nel pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi agli ordini di mister Maurizio Sarri. Presente anche Merih Demiral, che sta ancora procedendo sulla via del recupero dopo la rottura del crociato subita nella partita contro la Roma lo scorso gennaio. Il centrale turco, che ha nuovamente lavorato sul campo da gioco, vuole tornare presto protagonista, magari dando una mano in questo finale di stagione: