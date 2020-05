Demiral, il Manchester United torna alla carica

TORINO- In questi giorni di allenamento, la Juventus ha ritrovato a disposizione anche Merih Demiral, sulla via del ritorno dopo la rottura del crociato rimediata contro la Roma lo scorso gennaio. Il centrale turco, che sarà decisivo per lo sprint finale di questa stagione, in ottica mercato interessa sempre al Manchester United, in cerca di un difensore che possa far salire il livello del pacchetto difensivo. Per la società bianconera, però, l’ex Sassuolo non è in vendita.

