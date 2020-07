De Paul: “Juve forte, contenti del risultato. Dybala è un fuoriclasse e un fratello per me”

TORINO- Dopo il successo in rimonta sulla Juve, Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La Juve è la miglior squadra in Italia e siamo contenti del risultato ottenuto. Durante il lockdown mi sono allenato tanto con l’aiuto di un preparatore, volevo chiudere la stagione al meglio. Mi sento bene fisicamente, ma mentalmente posso dare ancora molto. Dybala? Come un fratello per me, ci sentiamo spesso. Il rapporto va al di là del risultato del campo, sono contento di quello che sta facendo, è un fuoriclasse. Futuro? Non so, ma finchè sarò qui darò il massimo per questa maglia. Rispetto l’Udinese e i suoi tifosi”.

