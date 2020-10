TORINO- Il verdetto di Juve-Napoli, che ha decretato il successo dei bianconeri a tavolino per 3-0, continua a far discutere a distanza di giorni. Dopo il successo dei partenopei sull’Atalanta, diverse sono state le frecciatine lanciate dal mondo azzurro, tra cui anche quella del presidente Aurelio De Laurentiis. Questo il messaggio del suo ultimo tweet: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino”: