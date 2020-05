Dall’Inghilterra: Tottenham ed Arsenal in vantaggio per Willian

TORINO- Il contratto di Willian con il Chelsea andrà in scadenza tra un mese, ma il brasiliano non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento. Probabilmente, quindi, l’ex Shaktar si libererà a parametro zero, con la Juve tra i club interessati al suo ingaggio. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph, però, in vantaggio sulla concorrenza, al momento, ci sarebbero Tottenham ed Arsenal, vista la volontà del giocatore e della sua famiglia di continuare a vivere a Londra.

