TORINO- Nonostante un rinnovo ormai ad un passo, vista l’opzione esercitabile dal Manchester United, il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano dalla Premier League. Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta comprendente, oltre ad una parte in denaro, il cartellino del centrocampista uruguaiano Federico Valverde. La Juve osserva la situazione.