TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il Barcellona dovrà rinunciare ad un giocatore importante nelle prossime settimane. Si tratta del portiere tedesco Marc-Andrè Ter Stegen, che non tornerà a disposizione del tecnico Koeman prima di tre settimane. Il numero uno sarà costretto a saltare anche la gara con la Juventus del 28 ottobre, in cui scenderà in campo l’ex di turno Neto.