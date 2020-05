Dalla Spagna: Semedo non interessa alla Juve

TORINO- I discorsi sull’asse Torino-Barcellona, in questi giorni, si stanno facendo sempre più fitti. I due club potrebbero imbastire diversi scambi, visti i tanti nomi che stanno circolando al momento. Come riportato dalla stampa spagnola, però, sarebbe da escludere il passaggio di Nelson Semedo alla corte di Maurizio Sarri. L’ex terzino portoghese del Benfica, infatti, non sarebbe uno dei nomi sulla lista di Paratici per rinforzare la rosa bianconera.

