Dalla Spagna: possibili 25.000 spettatori per Barcellona-Juve

TORINO- Tra le partite di cartello di questo mese, in casa Juve, c’è sicuramente quella con il Barcellona, prevista per il 28 ottobre all’Allianz Stadium. Molto attesa, naturalmente, anche la trasferta in terra spagnola dell’8 dicembre (ultimo incontro del girone). Il Mundo Deportivo si concentra proprio su quest’ultima, spiegando come il club blaugrana, consegnando il piano per il ritorno dei tifosi allo stadio al Segretario Generale dello Sport, voglia portare 25.000 sostenitori al Camp Nou per il match con i bianconeri. Un numero esaltante, vista la situazione sanitaria, e di molto superiore ai 1000 previsti con il Ferencvaros e ai 10.000 con la Dinamo Kiev.