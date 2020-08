TORINO- Come riferito da Todofichajes, la Juve sarebbe al lavoro con l’Arsenal per imbastire uno scambio riguardante Daniele Rugani. Il centrale è ormai ai margini del progetto tecnico bianconero e a Londra troverebbe lo spazio per rilanciarsi, anche in ottica Nazionale. A fare il percorso inverso sarebbe invece Hector Bellerìn, esterno destro spagnolo classe 1995, messo in vendita dal club.

