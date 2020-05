Dalla Spagna: il Barcellona valuta alternative a Pjanic

TORINO- La trattativa che dovrebbe portare Miralem Pjanic al Barcellona è al momento in fase di stallo, vista la volontà di Arthur di non lasciare la Spagna per aggregarsi alla rosa bianconera. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club blaugrana starebbe valutando profili alternativi al numero 5 bosniaco. Il primo nome sulla lista delle alternative è quello di Fabian Ruiz, ritenuto però un elemento fondamentale del Napoli.

