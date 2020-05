Dalla Spagna: il Barcellona propone Dembelé, ma la Juve tentenna

TORINO- L’asse di mercato Juve-Barcellona è molto caldo in questi giorni. Il nome principale sul tavolo è quello di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare i bianconeri ritenendo ormai finito il suo ciclo. Viste le resistenze di Arthur a fare il percorso inverso, però, la società blaugrana starebbe pensando di inserire altre contropartite nell’affare. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’ultimo nome sarebbe quello di Ousmane Dembelé, che però non farebbe impazzire la dirigenza dei campioni d’Italia, in cerca di un centrocampista.

