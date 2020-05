Dalla Spagna: ecco perchè Arthur non vuole lasciare il Barcellona

TORINO- La trattativa tra Juve e Barcellona che dovrebbe portare Arthur a Torino, con conseguente passaggio di Pjanic in blaugrana, è in stand-by. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, infatti, il centrocampista brasiliano sarebbe restio ad approdare in Italia, ritenendo la società catalana quella più adatta per le sue caratteristiche. Inoltre, a pesare su questa decisione, ci sarebbe anche la volontà della famiglia, ormai ambientatasi in Spagna.

