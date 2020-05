Dalla Spagna: Arthur non vuole lasciare il Barcellona

TORINO- Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la trattativa che porterebbe la Juve all’acquisto di Arthur si è complicata. Il centrocampista brasiliano, infatti, avrebbe comunicato alla dirigenza del Barcellona di voler restare in blaugrana anche durante le prossime stagioni, rifiutando di cambiare maglia. Una decisione che, allo stesso tempo, avrebbe complicato anche il passaggio di Miralem Pjanic in Catalogna, legato al destino dell’ex Gremio.

