Calciomercato Juventus, spunta un nome tutto nuovo: costa 40 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Pochi giorni e il calciomercato di gennaio sarà ufficialmente aperto. Tutti i club cercheranno rinforzi durante la sessione di riparazione, Juventus compresa. I bianconeri hanno sicuramente bisogno di colmare alcune lacune. Il reparto che attualmente sembra più povero di qualità è il centrocampo, che tifoseria e dirigenza sognano di puntellare con il ritorno di Paul Pogba. Il francese è in rotta con il Manchester United, secondo diverse fonti accreditate intenderebbe lasciare l’Inghilterra il prima possibile. Il “Polpo” è senza dubbio l’oggetto del desiderio di maggior rilevanza in casa bianconera e la società starebbe ragionando sul da farsi.

L’operazione Pogba, che resta un grosso obiettivo della Juve anche per gennaio, è però complicata. È difficile pensare che i bianconeri possano mettere in piedi un acquisto a titolo definitivo già nella sessione invernale di calciomercato. Paratici e soci stanno tentando di strappare al Manchester United un prestito con obbligo di riscatto, ma avrebbero anche bisogno della disponibilità del giocatore – che pare ci sia – a ridursi sensibilmente l’ingaggio per i prossimi sei mesi. I Red Devils dovrebbero quindi rassegnarsi a perdere Pogba a gennaio e aprire al prestito, decisione non impossibile, ma che a Manchester potrebbero anche non prendere. Per questo, gli uomini di mercato di casa Juve sono costretti a valutare anche delle alternative di livello.

Stando a quanto riferito dal portale specializzato Defensa Central, Paratici avrebbe messo gli occhi su Yves Bissouma, prodigio classe '96 del Brighton. Si tratta di un mediano che abbina una fisicità straripante ad una buona tecnica, che può giocare sia davanti alla difesa che da mezz'ala. Il maliano viene valutato intorno ai 40 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe tentare di dilazionare il pagamento oppure ottenere uno sconto. Come già detto, l'obiettivo primario resta Pogba, ma quello di Bissouma sarà un nome da tenere d'occhio nel corso delle prossime settimane.