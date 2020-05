Dalla Germania: Everton in pole position per Todibo

TORINO- Tra i tanti nomi sul tavolo dei possibili scambi tra Juve e Barcellona c’è anche quello di Jean Clair Todibo, difensore centrale attualmente in prestito allo Schalke04. Una permanenza del francese in Germania, però, appare al momento improbabile e, come riportato da Sky Deutschaldn in prima fila per lui ci sarebbe invece l’Everton. Il club inglese, spinto dalla stima di Ancelotti nei confronti dell’ex Tolosa, è pronto a pizzare l’offerta decisiva per beffare anche i bianconeri.

