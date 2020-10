TORINO- Il Giudice Sportivo si è espresso ieri sul caso Juve-Napoli, decretando il successo per 3-0 a tavolino del club bianconero. Una situazione, come spiega Sky Sport, che permetterà a Pirlo di contare sulla presenza di Rabiot contro il Crotone. Il centrocampista francese, espulso nel corso del match pareggiato per 2-2 con la Roma, ha automaticamente scontato il suo turno di squalifica grazie al verdetto di Juve-Napoli e sarà dunque regolarmente a disposizione.