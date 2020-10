Crotone-Juve, i precedenti: i calabresi mai vittoriosi con i bianconeri

TORINO- I precedenti ufficiali tra Crotone e Juventus sono sei e vedono i bianconeri vittoriosi per ben cinque volte, con un solo pareggio e nessuna affermazione calabrese. Il primo incontro tra le due compagini risale all’annata 2006/07, con la Juve allora allenata da Deschamps che si impone in casa rossoblù per 3-0 con la doppietta di Bojinov e il gol di Boumsong. L’unico pareggio arriva dall’ultimo confronto, con Simy che in rovesciata pareggia il gol iniziale di Alex Sandro nell’annata 2017/18. Capitolo gol: sono 17 le reti messe a segno dalla Vecchia Signora (con Mandzukic e Del Piero capocannonieri a quota tre), mentre il Crotone ha segnato una sola volta.