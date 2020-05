Continassa, Ronaldo si allena a parte per tornare ai suoi livelli

TORINO- La Juventus, in questi giorni, è tornata a lavorare di squadra alla Continassa, grazie al permesso degli ultimi decreti emanati dal Governo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, Cristiano Ronaldo non ha lavorato con il resto del gruppo, allenandosi a parte. Nessun problema fisico per il fenomeno portoghese che, a quanto pare, ha deciso di lavorare da solo con i suoi ritmi e i suoi carichi, così da riprendere il più presto possibile la forma migliore.

