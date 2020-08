TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Federico Chiesa sarebbe il rinnovo l’opzione più probabile al momento. Il talento della Fiorentina viene valutato 70 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dai club interessati, tra cui la Juventus. L’attuale contratto del giovane è in scadenza nel 2022 e potrebbe essere allungato di uno o due anni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<