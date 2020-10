TORINO- Durante le ultime ore di mercato la Juve ha messo a segno il colpo Federico Chiesa, prelevato in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo a determinate condizioni). Il ragazzo, quest’oggi, ha dato ufficialmente inizio alla sua avventura in bianconero, visto che in precedenza era impegnato con l’Italia di Mancini. Prima seduta alla Continassa per il ragazzo, che ha grandi possibilità di scendere in campo già sabato a Crotone.