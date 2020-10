TORINO- Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo starebbe pensando a diversi cambi di formazione in vista del mtahc di domani tra Juve e Crotone. Tra i giocatori a finire in panchina potrebbe esserci Giorgio Chiellini, rientrato affaticato a Torino dopo gli impegni con la Nazionale di Mancini. Al suo posto, nella difesa a tre, al fianco di Danilo e Bonucci, potrebbe esserci spazio per Merih Demiral.