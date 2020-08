TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo della Juventus per il proprio centrocampo è Houssem Aouar, punto di forza del Lione di Garcia. Gli alti costi dell’operazione e la nutrita concorrenza starebbero però spingendo i bianconeri verso altri profili. Si tratta di Sandro Tonali e Manuel Locatelli, perfetti per il progetto di Andrea Pirlo per la loro età e le loro grandi qualità.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<