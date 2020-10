Casi Covid in casa Juve, l’attore Esposito: “Cosa sarebbe successo se si fosse giocato con il Napoli?”

TORINO- Il Giudice Sportivo, dopo giorni di attesa, si è espresso ieri decretando il successo per 3-0 a tavolino della Juve in merito al caso della gara con il Napoli. Una sentenza che naturalmente non è andata giù ai sostenitori del club partenopeo, tra cui l’attore Salvatore Esposito che, con un tweet, ha espresso il proprio pensiero: “Chiedo per un amico… Cosa sarebbe accaduto , vista la situazione #Covid in casa #Juve (vedi #Ronaldo etc) , se si fosse giocata #JuveNapoli ?”. Ma attenzione perché, in queste ultime ore, sono arrivate anche alcune pesantissime novità in casa bianconera. Tra Covid e mercato, addio a CR7 a fine stagione? Decisione già presa: ecco cosa sappiamo >>>VAI ALLA NOTIZIA