Carraro: “Gli scudetti della Juve sono 36, Agnelli sbaglia quando dice il contrario”

TORINO- Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Gli scudetti della Juventus sono 36, punto e basta. Il club ha fatto un film tutto suo, ci sono le decisioni del tribunale. La pena alla Juve è stata diminuita perchè la società l’ha accettata, senza fare ricorso al TAR come avrebbe potuto fare. Il resto sono tutte chiacchiere. Rispetto molto Andrea Agnelli, ma commette un errore quando nega che gli scudetti siano 36”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre grosse novità per il mercato bianconero. Questione chiusa, arriva l’annuncio in diretta: “Non andrà alla Juve” >>>VAI ALLA NOTIZIA