Bruno Amione dell’Hellas Verona: “Chiellini mi piace molto”

TORINO – La Juve fa sempre notizia: oggi, infatti, c’è stata la presentazione in conferenza stampa di Bruno Amione, il nuovo acquisto dell’Hellas Verona di Juric. Il giovane difensore argentino, classe 2002, ha risposto alle domande dei giornalisti e, tra le altre cose, ha parlato anche del capitano bianconero Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole: “I difensori più forti in Italia per me sono Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt. Apprezzo molti difensori italiani, ma Chiellini mi piace molto: è quello che ammiro di più“. Il capitano della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana è sempre più una fonte di ispirazione per le nuove generazioni.