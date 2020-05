Bonucci: “Pronti di nuovo per vincere”

TORINO – Leonardo Bonucci si unisce ai tanti calciatori che hanno voluto condividere il loro entusiasmo con il mondo dei social dopo l’annuncio della ripresa della Serie A. Su Instagram, il numero 19 bianconero ha scritto: “Finalmente abbiamo una data, QUELLA DATA. Un segnale che ci permette di pensare che tutti insieme possiamo tornare a sognare ma sognare qualcosa che è tornato ad essere realtà. Una ripartenza. Un nuovo inizio. Ci mancavi calcio e anche se non sarai ancora quello di prima, quello con le migliaia di persone sugli spalti ad incitarci, saprai darci le stesse emozioni di prima. Perché il calcio è passione anche a distanza. Noi quella passione la porteremo in campo consapevoli che i nostri tifosi saranno lì con il cuore. Pronti di nuovo per un unico obiettivo: VINCERE”.