TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato di Federico Chiesa, obiettivo della Juventus: “Sappiamo che in un periodo come questo è normale che i grandi giocatori vengano cercati dai club importanti. Non so cosa accadrà in questi giorni, ma lui darà il massimo finchè sarà qui con noi. E’ apparso un giocatore con la testa completamente rivolta alla Fiorentina”.