Bernardeschi, la Roma ha due possibili offerte di scambio

TORINO- Nonostante gli apprezzamenti di mister Pirlo, il futuro di Bernardeschi potrebbe essere ancora lontano dalla Juventus. Il numero 33 ha diversi estimatori in Serie A, Roma in primis. Il club giallorosso, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, potrebbe proporre uno scambio per arrivare all'ex Fiorentina. Due le possibili contropartite: Cengiz Under (sul quale però è in vantaggio il Napoli) ed Edin Dzeko.