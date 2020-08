TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe posato gli occhi su Federico Bernardeschi, giocatore in uscita dalla Juve dopo la deludente stagione appena trascorsa. Il club bianconero non sarebbe contrario a privarsi del numero 33 e l’intermediazione di Raiola, che nei prossimi giorni potrebbe ufficialmente diventare il suo agente, potrebbe favorire il suo passaggio in Inghilterra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<