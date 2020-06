Asse Juve-Barcellona, i blaugrana non vogliono vendere Ansu Fati

TORINO- Tra i tanti nomi finiti sul tavolo dei possibili scambi tra Juve e Barcellona c’è anche quello di Ansu Fati, richiesto dalla dirigenza dei campioni d’Italia come contropartita per la possibile cessione di Miralem Pjanic, viste anche le resistenze di Arthur. Come riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, il club blaugrana non avrebbe intenzione di privarsi del giovane classe 2002 che, probabilmente, verrà inserito nella squadra B la prossima stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<