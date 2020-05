Arthur, trattativa sempre più fredda

TORINO- Nelle ultime ore, il passaggio di Arthur dal Barcellona alla Juventus si sarebbe ulteriormente complicato, rendendo così difficile anche l’approdo di Miralem Pjanic in terra spagnola. Come riportato da Tuttosport, infatti, il brasiliano è restio a lasciare la Catalogna per trasferirsi a Torino e lo avrebbe già comunicato alla società blaugrana. Al suo posto, ora, il club bianconero potrebbe puntare con decisione su Jorginho, pupillo del tecnico Maurizio Sarri,

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<